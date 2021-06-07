Друг кума Путина: почему Байден отменил встречу с Зеленским

США отменили встречу с Зеленским из-за нежелания раздражать Россию перед переговорами Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

Президент США Джо Байден отменил встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским из-за недовольства его окружения рядом важных шагов Киева, а также нежелания раздражать российскую сторону перед предстоящими переговорами. Таким мнением поделился директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Погребинский известен как друг главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, которого в СМИ называют «кумом Путина». Ранее украинские власти отправили Медведчука под домашний арест из-за подозрений в госизмене.

«В окружении Байдена недовольны действиями команды Зеленского. Тем, что [помощник президента Украины по международным вопросам Андрей] Ермак встречался с [адвокатом предыдущего президента США Дональда Трампа Рудольфом] Джулиани. Или тем, что из руководства „Нафтогаза“ уволили откровенного Коболева (экс-глава правления компании — прим. ред.)», — цитирует «Ридус» Погребинского. Политолог отметил, что команда президента США не хочет создавать негативный прецедент перед встречей с Путиным. А встреча с Зеленским раньше Путина могла означать хамство. Погребинский подчеркивает, что Байден настроен на реальные результаты от саммита.

Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня. Ранее президент США заявлял, что Вашингтон не стремится к конфликту с Москвой, а напротив — хочет стабильных отношений. На предстоящей встрече с президентом РФ он намерен обсудить тему прав человека.