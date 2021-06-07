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Тюменские власти ответили, чем опасны продавцы «ягод из Киргизии»

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские рынки. Курган, торговля, клубника, рынок, ягоды, виктория
Роспотребнадзор разъяснил, почему не стоит покупать ягоды у частных лиц Фото:

Частные лица, торгующие различной продукцией вне стационарных торговых точек, не проходят медицинские осмотры и могут быть носителями различных инфекционных заболеваний. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Ранее агентство писало о том, что в Тюменскую область попали ягоды с завышенным содержанием нитратов, якобы привезенные из Киргизии, которыми торгуют частники.

«Гражданами, торгующими на улицах, не созданы условия для реализации продуктов питания. Кроме этого, они не проходят медицинские осмотры и могут являться носителями различных инфекционных заболеваний. У таких продавцов, как правило, отсутствуют документы, подтверждающие качество и безопасность продукции и необходимая информация о товаре», — пояснили URA.RU в ведомстве.

Там добавили, что в адрес регионального управления Роспотребнадзора не поступало жалоб от тюменцев по поводу некачественных ягод. Тем не менее, ведомство не рекомендует покупать какую-либо продукцию в местах несанкционированной торговли.

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменскую область попали ягоды с завышенным содержанием нитратов, якобы привезенные из Киргизии. Об этом агентству сообщили жители региона, которые лично столкнулись с продавцами клубники и черешни сомнительного качества.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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