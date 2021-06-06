В Кургане отменили автобусы до пляжа

Из-за запрета на посещение лесов озера оказались также закрыты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Администрация Кургана отменила три автобусных маршрута до зоны отдыха «Голубые озера», расположенной в лесном массиве. Такое решение объясняется чрезвычайной пожарной опасностью. Документ опубликован на сайте муниципалитета.

«Приостановить действие пункта 2 постановления администрации города Кургана „О переводе отдельных муниципальных маршрутов регулярных перевозок на режим работы в соответствии с летним расписанием“ на основании постановления администрации города Кургана „Об ограничении пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств на территории города Кургана в 2021 году“», — указано в документе. Документ приостанавливает действие пункта, согласно которому маршруты №№17, 324 и 327 должны были переводиться на летнее расписание. Их планировали продлить до зоны отдыха «Голубые озера» для «обеспечения транспортной доступности мест летнего отдыха».

Запрет на посещение лесов в Кургане действует до 16 июня, сообщало ранее URA.RU. Он введен для предупреждения лесных пожаров, в связи с пятым классом пожарной опасности и высокой температурой воздуха.