В Кургане ввели новый запрет на посещение лесов

Запрет посещения лесов в Кургане объяснили чрезвычайной пожарной опасностью Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Новый запрет на посещение лесов введен властями Кургана из-за чрезвычайной пожарной опасности. Он будет действовать до 16 июня. Постановление городской администрации об этом опубликовано на сайте муниципалитета.

«Запретить посещение гражданами лесов и въезд в леса транспортных средств на территории города Кургана с 27 мая 2021 года по 16 июня 2021 года», — говорится в документе. Городскому департаменту архитектуры поручено организовать работы по установке предупредительных аншлагов на въездах в леса, а руководителям предприятий, садовым товариществам и гаражным кооперативам — принять дополнительные меры по предупреждению возникновения пожаров.

В постановлении указано, что запрет введен «в целях предупреждения лесных пожаров на территории города Кургана, в связи с пятым классом пожарной опасности, высокой температурой воздуха». Предыдущий запрет на посещение лесов в Кургане действовал с 6 по 26 мая. В мэрии заявляли, что запрет связан с повышением пожарной опасности.

Ранее URA.RU сообщало, что с 27 по 30 мая в Кургане запрещена продажа горючих веществ, в том числе древесного угля для приготовления шашлыков, и средств для разведения огня. Это ограничение в мэрии также объяснили чрезвычайной пожарной опасностью — пятым классом горимости леса.