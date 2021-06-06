06 июня 2021

Свердловские депутаты назначили дату своих выборов

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание в законодательном собрании. Екатеринбург, заксобрание свердловской области, заксо, законодательное собрание свердловской области, заседание депутатов
Свердловские депутаты назначили свои перевыборы Фото:

Комитет по законодательству заксобрания Свердловской области определил дату выборов следующего созыва депутатов. Как сообщил URA.RU председатель комитета Владимир Никитин, выборы рекомендовано назначить на 19 сентября — в Единый день голосования, одновременно с выборами в Госдуму РФ.

«До 20 июня мы должны выборы назначить. Если бы мы не воспользовались своим правом, это сделала бы избирательная комиссия. Вопрос был единогласно решен на заседании комитета, думаю, так же поступит и законодательное собрание», — сообщил Владимир Никитин.

Он добавил, что заседание заксобрания, на котором будет утверждена дата областных парламентских выборов, состоится 16 июня. Как сообщало URA.RU, на том же заседании будет рассмотрен отчет о работе свердловского правительства за минувший год и переназначена уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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