В Кургане начнут строить кафе на месте исторического особняка

Сейчас пустырь на месте снесенного особняка используют в качестве автомобильной стоянки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Строительство кафе и пункта проката спортинвентаря на месте снесенного особняка купца Ивана Кропанина в центре Кургана должно начаться в течение месяца. Об этом пресс-служба городской администрации сообщила в ответ на запрос URA.RU.

«По информации инвестора, строительство планируется начать в течение месяца», — сообщили в мэрии. Эскизный проект здания кафе с пунктом проката спортинвентаря уже согласован с городским департаментом архитектуры.

По данным департамента, разрешение на строительство здания кафе и пункта проката спортивного инвентаря на улице Куйбышева, 10 действительно до 28 февраля 2022 года. Земельный участок достался компании «Дельта» через аукцион. Концепцией проекта кафе администрация города не располагает.

Ранее на улице Куйбышева, 10 располагался дом купца Кропанина, построенный в начале XX века. В этом особняке в 1919 году размещалась часть Волжского корпуса генерала Владимира Каппеля. В советское время здание использовалось как жилой дом. В 1990-х годах там располагался областной комитет по делам молодежи, спорта и туризма, а затем городской Дом молодежи. В связи с аварийным состоянием в 2006 году организация переехала в другое помещение. В 2007 году в этом доме произошел пожар, после которого здание снесли.

До настоящего времени на этом месте был пустырь. Сейчас его используют в качестве автомобильной стоянки. На прошлой неделе стало известно, что мэрия Кургана выдала разрешение на строительство кафе и пункта проката спортинвентаря по улице Куйбышева, 10.