Силовик проведет под стражей два месяца Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Суд арестовал замначальника антинаркотического отдела УМВД России по Екатеринбургу Дмитрия Ковалева, обвиняемого в организации сети рэкетиров из числа подчиненных. Силовика отправили под стражу на два месяца — до 2 августа, сообщили URA.RU в пресс-службе свердловского СУ СКР.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», — сказали в ведомстве. Полицейскому предъявлены обвинения в получении взятки в крупном размере через посредника за бездействие. Также обвинения предъявлены 36-летнему местному адвокату — он стал посредником при передаче взятки. Ему суд избрал меру пресечения, не связанную с изоляцией.

Источник URA.RU в правоохранительных органах уточнил, что Ковалева задержали прямо на рабочем месте. «Он задержан в помещении управления по контролю за оборотом наркотиков в ночь на 4 июня», — пояснил инсайдер.

«Должностное лицо, о котором идет речь, было установлено и задержано сотрудниками регионального УФСБ и подразделения собственной безопасности ГУ МВД России по Свердловской области в ходе совместной оперативной разработки», — рассказал URA.RU начальник пресс-службы областного полицейского главка Валерий Горелых. Сейчас проводится служебная проверка.

О задержании Ковалева источники URA.RU сообщили 4 июня. Силовик попался в центре города при получении 750 тысяч рублей взятки. Предположительно, ее вымогали с 55-летнего мужчины, хранившего наркотики: оперативники ворвались в его квартиру и нашли в компьютере порно с его участием. Деньги потребовали за нераспространение компромата. По такой же схеме действовали оперативники осенью 2020 года, проникнув в квартиру к двум наркоманам. В обмен на невозбуждение уголовного дела силовики потребовали от них 500 тысяч рублей.