В Перми определили главного единоросса по спискам в заксобрание

Неожиданности не случилось: первым будет губернатор Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Пермского края

Тройку списка единороссов на выборах в законодательское собрание Пермского края возглавил губернатор Дмитрий Махонин. Об этом сообщает telegram-канал «Единая Россия/Пермский край».

«На заседании президиума политсовета партии „Единая Россия“ в Пермском крае состав общекраевой части списка включен в итоговый список кандидатов на предварительное голосование в депутаты заксобрания Пермского края. Тройку возглавил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, далее расположились депутаты заксобрания — Герой России Сергей Яшкин и секретарь реготделения „Единой России“ в Пермском крае Вячеслав Григорьев», — говорится в официальном сообщении партии.

URA.RU ранее сообщало, что «Единая Россия» утвердила список кандидатов-одномандатников от Пермского края для последующего выдвижения в Госдуму. Документ опубликован на сайте партии. Действующие депутаты Игорь Шубин и Дмитрий Скриванов по итогам праймериз вновь смогут претендовать на места в Госдуме.