06 июня 2021
04 июня 2021

В Перми определили главного единоросса по спискам в заксобрание

© Служба новостей «URA.RU»
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Отчетная конференция отделения партии Единая Россия в Пермском крае. Пермь, единая россия, урна для голосования
Неожиданности не случилось: первым будет губернатор Фото:
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Выборы в Заксобрание Пермского края

Тройку списка единороссов на выборах в законодательское собрание Пермского края возглавил губернатор Дмитрий Махонин. Об этом сообщает telegram-канал «Единая Россия/Пермский край».

«На заседании президиума политсовета партии „Единая Россия“ в Пермском крае состав общекраевой части списка включен в итоговый список кандидатов на предварительное голосование в депутаты заксобрания Пермского края. Тройку возглавил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, далее расположились депутаты заксобрания — Герой России Сергей Яшкин и секретарь реготделения „Единой России“ в Пермском крае Вячеслав Григорьев», — говорится в официальном сообщении партии.

URA.RU ранее сообщало, что «Единая Россия» утвердила список кандидатов-одномандатников от Пермского края для последующего выдвижения в Госдуму. Документ опубликован на сайте партии. Действующие депутаты Игорь Шубин и Дмитрий Скриванов по итогам праймериз вновь смогут претендовать на места в Госдуме.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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