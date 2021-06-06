В Перми назвали тройку лидеров списка ЕР в гордуму

Пермских единороссов по спискам в гордуму возглавил мэр Алексей Демкин Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Пермское отделение «Единой России» утвердило тройку кандидатов на выборы в Пермскую городскую думу. Об этом сообщает региональное отделения ЕР.

«Тройку лидеров, с которыми партия пойдет на выборы в Пермскую гордуму, возглавил глава Перми Алексей Демкин, второй — главврач краевой детской клиники Дмитрий Антонов, третий — директор школы № 6 им. Яшкина Перми Галина Соколова», — указано в telegram-канале «Единая Россия | Прикамье».

URA.RU ранее писало, в Перми определили главного единоросса по спискам в заксобрание. Тройку списка единороссов на выборах в законодательское собрание Пермского края возглавил губернатор Дмитрий Махонин. Глава края 26 мая подал документы для участия в праймериз по выборам в заксобрание края. Демкин и Махонин подали документы после окончания общего срока приема документов и не участвовали в праймериз, которые прошли с 24 по 30 мая с использованием госуслуг. Они сделали это, чтобы президиум партии мог принять решение о включении их в списки в особом порядке.