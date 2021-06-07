В МВД уточнили, каких пьяных будут забирать в вытрезвители

Полицейские будут принудительно доставлять туда некоторых россиян Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В медицинские вытрезвители России будут доставлять не только людей в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Туда могут попасть лица без определенного места жительства и иностранцы. Документ об этом опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Документ регулирует вопросы доставления сотрудниками полиции лиц, находящихся на улицах, площадях, стадионах, вокзалах, поездах дальнего следования и пригородного сообщения, аэропортах, утративших способность самостоятельно передвигаться и ориентироваться. Также лиц [находящихся] в жилище в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, если есть основания полагать, что они могут причинить вред жизни или здоровью других граждан, по письменному заявлению сожителей», — говорится в тексте документа.

Приказ согласован с Минздравом России и 14 апреля направлен на государственную регистрацию в Минюст России, передает «Национальная служба новостей». После госрегистрации он вступит в силу.

В конце прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон, дающий регионам право создавать платные вытрезвители — эта норма закреплена на федеральном уровне, передает Ytro.ru . Также российские полицейские получили полномочия доставлять нетрезвых граждан в вытрезвители принудительно. Медвытрезвители были переданы из системы МВД в ведение Минздрава РФ в январе 2021 года, напоминает РАПСИ . Замены им так и не нашлось.