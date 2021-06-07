Байден пригласил Зеленского в гости

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским и пригласил его посетить Вашингтон. Об этом сообщил советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.
«Я пришел из Овального кабинета, где президент Байден проводит телефонный разговор с президентом Украины Зеленским. Он сказал, что ждет его [Зеленского] в Белом доме этим летом по возвращении из поездки в Европу», — передает слова Салливана РИА «Новости».
Ранее советник руководителя офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что 7 июня должен состояться телефонный разговор президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена. Эту информацию передает Деловое издание «Взгляд». Во время беседы обе стороны обменяются мнениями по острым вопросам глобальной повестки, напоминает RT. Однако недавно стало известно, что президент США отменил встречу с украинским лидером из-за недовольства его окружения рядом важных шагов Киева, а также нежелания раздражать российскую сторону перед предстоящими переговорами, которые должны состояться 16 июня в Женеве.
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