07 июня 2021

Профсоюзы призвали Путина вмешаться в ситуацию с пенсиями в РФ. «Устраните несправедливость»

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Путина попросили устранить несправедливость в отношении работающих пенсионеров Фото:

Президента России Владимира Путина попросили вмешаться в ситуацию с индексацией пенсий работающим гражданам. Соответствующее письмо руководителю страны направил председатель Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) Михаил Шмаков.

В письме указано, что депутаты неоднократно предлагали законопроекты, касающиеся выплат пенсий работающим пенсионерам, но ни один из них не был одобрен правительством. Кроме того, оно и своего варианта для обсуждения не представило. По мнению Шмакова, стоит «устранить допущенную несправедливость», это поможет в борьбе с бедностью в стране.

«Необходимо вернуть недоплаченные суммы, восстановить индексацию и справедливое формирование пенсионных прав, исключив ограничение по баллам для работающих пенсионеров», — говорится в документе, опубликованном на сайте ФНПР.

Проработать вопрос о росте пенсий для работающих граждан ранее поручал президент РФ Владимир Путин, передает «Царьград». В Совете Федерации ожидали, что российский лидер анонсирует индексацию пенсий работающим гражданам во время апрельского послания Федеральному Собранию. Однако этого не произошло. По информации лидера партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова, из-за отмены индексации выплат власти задолжали гражданам около 1,4 триллиона рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
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