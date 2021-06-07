Президента России Владимира Путина попросили вмешаться в ситуацию с индексацией пенсий работающим гражданам. Соответствующее письмо руководителю страны направил председатель Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) Михаил Шмаков.
В письме указано, что депутаты неоднократно предлагали законопроекты, касающиеся выплат пенсий работающим пенсионерам, но ни один из них не был одобрен правительством. Кроме того, оно и своего варианта для обсуждения не представило. По мнению Шмакова, стоит «устранить допущенную несправедливость», это поможет в борьбе с бедностью в стране.
«Необходимо вернуть недоплаченные суммы, восстановить индексацию и справедливое формирование пенсионных прав, исключив ограничение по баллам для работающих пенсионеров», — говорится в документе, опубликованном на сайте ФНПР.
Проработать вопрос о росте пенсий для работающих граждан ранее поручал президент РФ Владимир Путин, передает «
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