Юрист перечислил выплаты, которые россияне смогут получить летом

Этим летом некоторые льготные категории россиян смогут получит пособия от государства. Гендиректор юридической компании Urvista Алексей Петропольский рассказал, кому именно положены выплаты.
С 1 августа для работающих пенсионеров будет произведен перерасчет пенсий, рассказал юрист в интервью агентству «Прайм». Максимальное увеличение пенсий составит около 300 рублей. Недавно президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому беременные женщины, находящиеся в сложном финансовом положении, смогут получить выплату в размере 6350 рублей. С 1 июля женщины, находящиеся на ранних сроках беременности (до 12 недель), смогут встать на учет и получать пособия.
Неполные семьи с детьми в возрасте от 8 до 16 лет могут претендовать на выплату в размере 5650 рублей. Родители первоклассников в августе смогут получить по 10 тысяч рублей. Ранее ведущий юрист Европейской юридической службы Татьяна Трофименко рассказала о субсидиях на оплату услуг ЖКХ.
Подписывайтесь на URA.RU в