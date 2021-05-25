Юрист рассказала, какие выплаты положены россиянам летом

Летом начинает действовать ряд новых выплат Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Россияне смогут рассчитывать летом на ряд новых льгот. О них рассказала ведущий юрист Европейской юридической службы Татьяна Трофименко. Так, например, летом изменится порядок начисления субсидий на оплату услуг ЖКХ.

Сейчас люди с небольшим доходом имеют право получать субсидию на квартплату. При этом расходы на ЖКУ не должны превышать 22% от совокупного ежемесячного дохода семьи, однако каждый регион имеет право устанавливать свой минимум. «До 1 июля будут приняты поправки, которые изменят стандарты выплат. После этого людей, которые получат право на субсидию, станет больше», — рассказала Трофименко Life.

Ранее россияне, которые имели долги по оплате, не могли претендовать на субсидию. Однако с 1 июля вступают в силу поправки в Жилищный кодекс, согласно которым субсидии не будут предоставляться только тем гражданам, у которых есть подтвержденная судебным актом непогашенная задолженность, которая образовалась за период не более чем три последних года. Тоже самое касается льготных категорий граждан. Инвалиды и многодетные семьи также смогут получить соцподдержку при наличии долга.

Кроме того, юрист напомнила, что с 25 мая до 15 сентября 2021 года действует программа компенсации 50% стоимости путевки в детский лагерь. Также с июля неполные семьи с детьми от восьми до 17 лет начнут получать регулярные выплаты. Помимо этого в середине августа родителям детей в возрасте от шести до 18 лет будет единовременно выплачено по 10 тысяч рублей. А работавшим в 2020 году пенсионерам с 1 августа пересчитают пенсии.