07 июня 2021

В России резко подорожала ресторанная еда

© Служба новостей «URA.RU»
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Бистро «Знакомое место». Екатеринбург, бистро, блюдо, ресторан, еда, знакомое место
Рестораторы допускают дальнейшее повышение цен на еду Фото:

Цены на еду в ресторанах выросли на 10-15%. Об этом заявили в сервисе по доставке еды Catery.

«Крупные ресторанные сети за последний год повысили цены на меню на 10%. Основная причина — увеличение закупочных цен на продукты в среднем на 20%», — передает «Коммерсант» данные сервиса.

Отмечается, что среди поставщиков сервиса — «Шоколадница», «Ваби Саби», «Андерсон», «Праймбиф Бар» и другие сети. Рестораторы отметили, что в основном подорожали фрукты, овощи, морепродукты и сыры. Основатель сети ресторанов «Мясо & Рыба» Сергей Миронов подчеркнул, что обсуждал с партнерами повышение стоимости 20 позиций в меню в пределах 10—15%. По словам ресторатора, новое повышение цен возможно осенью.

В апреле в России максимально подорожал ряд продуктов. Но вскоре правительство объявило о стабилизации цен. Доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Мария Долгова заявила, что продукты в России перестанут дорожать, когда начнет развиваться конкуренция в торговле и на производстве, передает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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