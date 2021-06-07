В России резко подорожала ресторанная еда

Цены на еду в ресторанах выросли на 10-15%. Об этом заявили в сервисе по доставке еды Catery.
«Крупные ресторанные сети за последний год повысили цены на меню на 10%. Основная причина — увеличение закупочных цен на продукты в среднем на 20%», — передает «
Отмечается, что среди поставщиков сервиса — «Шоколадница», «Ваби Саби», «Андерсон», «Праймбиф Бар» и другие сети. Рестораторы отметили, что в основном подорожали фрукты, овощи, морепродукты и сыры. Основатель сети ресторанов «Мясо & Рыба» Сергей Миронов подчеркнул, что обсуждал с партнерами повышение стоимости 20 позиций в меню в пределах 10—15%. По словам ресторатора, новое повышение цен возможно осенью.
В апреле в России максимально подорожал ряд продуктов. Но вскоре правительство объявило о стабилизации цен
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