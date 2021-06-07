Сергей Шойгу проверил московский военкомат Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Министр обороны России Сергей Шойгу пришел с внезапной проверкой в военкомат Черемушкинского района Москвы и возмутился отсутствием компьютеров. Видео распространяется в СМИ.

Видео опубликовал пользователь платформы «Яндекс. Дзен». На кадрах заметно, что Шойгу зашел в одну из комнат военкомата и начал отчитывать сотрудников. «У вас микроволновка есть, холодильник есть, а компьютеров, чтобы по электронке связаться с другим военкоматом, нет. Ячейка, почта. Вы что, как партизаны-то? Письма в дупло закладываете? Что это за работа такая?» — цитирует Шойгу « Царьград ».

Автор, который опубликовал видео, отметил, что о цели визита в пресс-службе черемушкинского военкомата не сообщили. «Главный военачальник прибыл в военкомат без свиты генералов и вместо следования по заранее вылизанному маршруту, шёл куда хотел. Заходил в любые кабинеты, опрашивал всех, на кого падал взор», — пишет автор, опубликовавший видео.

Ранее Шойгу заявил о создании умных боевых роботов в России, которые способы воевать без участия человека. По его словам, уже начато серийное производство, сообщает «Национальная служба новостей».