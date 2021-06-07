07 июня 2021

ПФР: части пенсионеров прибавят к пенсии 12 тысяч

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город. Курган, старушки, бабушки, лужи, пенсионеры на прогулке, пенсия, весна
Пенсионеры получат доплату, если у них есть на иждивении дети Фото:

Пенсионеры могут получить доплату к пенсии до 12 тысяч рублей, если у них на иждивении находятся несовершеннолетние дети или дети-студенты до 23 лет. Об этом рассказали в ПФР по Хабаровскому краю.

«Родители—пенсионеры, имеющие на иждивении несовершеннолетних детей, а также детей-студентов до 23 лет, обучающихся по очной форме, имеют право на получение повышенной фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости или инвалидности», — указано на сайте пресс-службы краевого ПФР. При этом ребенок не должен работать и получать пенсию. Максимальная выплата к основной пенсии составляет шесть тысяч рублей, при этом оформить ее могут оба пенсионера-супруга.

В 2021 году за одного ребенка-студента будут доплачивать две тысячи рублей. «Для повышения пенсии учитывается не более трех нетрудоспособных членов семьи, поэтому максимальная сумма надбавки составит 6044,46 рублей», — отметили в ПФР. У неработающих пенсионеров ежегодно индексируется фиксированная выплата, добавили в фонде.

Ранее юрист рассказал о выплатах, на которые россияне могут рассчитывать летом. С 1 августа работающим пенсионерам проведут перерасчет пенсии. Максимальное увеличение составит около 300 рублей.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...