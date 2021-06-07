ПФР: части пенсионеров прибавят к пенсии 12 тысяч

Пенсионеры получат доплату, если у них есть на иждивении дети Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пенсионеры могут получить доплату к пенсии до 12 тысяч рублей, если у них на иждивении находятся несовершеннолетние дети или дети-студенты до 23 лет. Об этом рассказали в ПФР по Хабаровскому краю.

«Родители—пенсионеры, имеющие на иждивении несовершеннолетних детей, а также детей-студентов до 23 лет, обучающихся по очной форме, имеют право на получение повышенной фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости или инвалидности», — указано на сайте пресс-службы краевого ПФР. При этом ребенок не должен работать и получать пенсию. Максимальная выплата к основной пенсии составляет шесть тысяч рублей, при этом оформить ее могут оба пенсионера-супруга.

В 2021 году за одного ребенка-студента будут доплачивать две тысячи рублей. «Для повышения пенсии учитывается не более трех нетрудоспособных членов семьи, поэтому максимальная сумма надбавки составит 6044,46 рублей», — отметили в ПФР. У неработающих пенсионеров ежегодно индексируется фиксированная выплата, добавили в фонде.

Ранее юрист рассказал о выплатах, на которые россияне могут рассчитывать летом. С 1 августа работающим пенсионерам проведут перерасчет пенсии. Максимальное увеличение составит около 300 рублей.