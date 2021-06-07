07 июня 2021

Российского губернатора оштрафовали за отдых за городом. «Хоть в отпуск не ходи»

© Служба новостей «URA.RU»
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Подготовка к госсовету в Светлогорске, Калининградская область. Калининград, цыденов алексей
Алексей Цыденов разводил костер за городом Фото:

МЧС оштрафовало Губернатора Бурятии Алексея Цыденова за разведение костра на берегу реки. Об этом он написал в соцсетях.

«Напомню про свои три дня отпуска на майские. Хоть не ходи в отпуск. МЧС оштрафовали за разведение костра. И ведь ничего не скажешь. Все правильно. Сейчас становится теплее. Надеюсь ковида станет меньше, но пожароопасность повысится. Будьте аккуратны, берегите себя и окружающих», — написал Цыденов в Instagram. Причиной стало введение противопожарного режима в регионе.

Губернатор опубликовал фото мяса для шашлыка и горящего костра, уточняет сайт MK.RU. Также Цыденов показал постановление о назначении административного наказания и квитанцию об оплате штрафа на сумму три тысячи рублей.

В МЧС предупредили о правилах разведения костров, которые вступили в силу 1 мая. Место для разведения открытого огня должно находиться на расстоянии не менее 50 метров от ближайших строений, а также в 100 метрах от хвойных деревьев и в 30 метрах от лиственного леса.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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