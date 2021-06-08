Решетников рассказал о страданиях из-за льготной ипотеки

Решение Владимира Путина о продлении льготной ипотеки поможет рынку, отметил Максим Решетников Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Решение президента России Владимира Путина о продлении программы льготной ипотеки «выстраданное», но сбалансированное. Оно поможет рынку постепенно освободиться от зависимости от антикризисных мер. Об этом сообщил глава Минэкономразвития России Максим Решетников.

«Решение президента [о продлении программы льготной ипотеки] выстраданное, но сбалансированное. Оно позволит рынку постепенно выходить из зависимости от антикризисных мер и адаптироваться к ситуации», — цитирует «Известия» Решетникова. Он подчеркнул, что резкое завершение программы льготной ипотеки привело бы к сильному снижению спроса на недвижимость и в будущем к отказу строительных компаний от новых проектов.

По мнению Решетникова, на данный момент, заметно виден рост числа проектов в строительной отрасли. Это связано с тем, что в последние полтора года процент запуска строительства нового жилья сокращался. Однако рынок адаптировался к введению эскроу-счетов и пандемии COVID-19.

Программа льготной ипотеки на новостройки по ставке до 6,5% годовых начала работать в середине апреля 2020 года и должна была действовать до 1 ноября. В конце октября ее продлили до 1 июля 2021 года, напоминает телеканал 360. Позднее во время выступления на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин заявил о продлении льготной ипотеки в России до 1 июля 2022 года. Ставка составит 7%.