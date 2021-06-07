Курганские власти отчитались о резком сокращении безработицы

Уровень безработицы в Курганской области начал снижаться после резкого роста Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Численность безработных в Курганской области по состоянию на май составила 14,3 тысячи человек. Это почти в два раза меньше, чем было в начале года (27,7 тысячи человек). Такие данные приводит пресс-служба главы региона.

«В мае 2021 года в Курганской области численность безработных граждан снизилась по сравнению с началом года почти в 2 раза (с 27,7 тыс. до 14,3 тыс. человек)», — говорится в сообщении. По данным областных властей, за пять месяцев с учета снялись 23,8 тысячи безработных. Новую работу при этом нашли девять тысяч человек, состоявших на учете в службе занятости.

«Позитивные изменения связаны с постепенным восстановлением экономики после пандемии. К прежнему режиму работы возвращаются предприятия, открываются новые компании, появляются вакансии», — считает начальник главного управления по труду и занятости населения региона Игорь Ксенофонтов, которого цитирует пресс-служба губернатора. По данным чиновника, некоторые курганцы в ожидании подходящих вакансий устраиваются на общественные работы. Такой вид выбрали 1135 человек.

Ранее URA.RU сообщало, что на конец апреля 18 704 жителей Курганской области имели статус безработных. По сравнению с апрелем 2020 года их стало больше на 9825 человек, или в 2,1 раза, сообщал Свердловскстат. По данным ведомства, в I квартале 2021 года в регионе приняли на работу 9,3 тысячи человек. В то же время уволились по различным причинам 10,1 тысячи человек.

Согласно представленной Свердловскстатом таблице, резкий рост безработицы в регионе начался весной 2020 года, когда начали действовать ограничения, вызванные коронавирусной инфекцией. Максимальное число безработных зарегистрировано в конце декабря 2020 года — 27 662 человека. Рост по сравнению с началом 2020 года (5899 человек) — почти в 4,7 раза. С начала 2021 года численность безработных начала снижаться.

Резкий рост безработицы начался весной 2020 года. С начала 2021 года она начала снижаться, но до сих пор остается выше, чем до пандемии Скрин: доклад Свердловскстата о социально-экономическом положении Курганской области