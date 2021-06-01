В Курганской области стало в два раза больше безработных

За год в Курганской области количество безработных выросло почти на 10 тысяч человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Численность безработных жителей Курганской области выросла за год более чем в два раза. Такие данные приведены в комплексном докладе Свердловскстата о ситуации в регионе.

На конец апреля на учете в службе занятости состояли 20 328 человек. 18 704 из них имели статус безработных, в том числе 8580 человек получали пособие по безработице. «Численность безработных по сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличилась на 9825 человек, или в 2,1 раза», — говорится в докладе. Уровень зарегистрированной безработицы по состоянию на конец апреля составлял 5,1% от численности рабочей силы.

В течение I квартала 2021 года в Курганской области приняли на работу 9,3 тысячи человек. В то же время уволились по различным причинам 10,1 тысячи человек. «Численность работников, намеченных к высвобождению в следующем квартале, составила 282 человека», — уточняют в Свердловскстате.

На конец I квартала на вакантные рабочие места требовалось 6409 работников. В апреле на 100 заявленных в регионе вакансий приходилось 232,8 человека, не занятых трудовой деятельностью.

В Кургане на конец 2020 года было официально зарегистрировано более 10 тысяч безработных, сообщало ранее URA.RU. За год их количество в областном центре выросло в семь раз. «В 2020 году негативное влияние на развитие экономики и социальной сферы оказало введение ограничительных мер в связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой и проведением мероприятий по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции», — заявляли власти Кургана.