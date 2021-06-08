Глава Минприроды начал войну с двумя губернаторами

Два региона занижают данные о лесных пожарах, заявил глава Минприроды РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Минприроды, министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов обвинил власти Якутии и Иркутской области в занижении данных по пожарам в регионах. С соответствующим заявлением он обратился в Генеральную прокуратуру РФ.

Регионы, возглавляемые Айсеном Николаевым и Игорем Кобзевым, умышленно занижают данные о лесных пожарах, говорится в письме Козлова на имя замгенпрокурора РФ Дмитрия Демешина. «Считаю необходимым обратить внимание на вопросы недостоверности отражения лесопожарной обстановки в официальной отчетности двух регионов и на недостаточность принимаемых на ее основе мер решений по предотвращению возникновения и организации тушения крупных лесных пожаров», — приводится его цитата в документе, размещенном на сайте Минприроды РФ.

Глава ведомства отметил, что Генпрокуратуре необходимо оперативно обратить внимание на данные нарушения и, при необходимости, принять меры прокурорского реагирования. «Не давать достоверные данные — это профессиональное преступление. Это ведь не просто цифры на бумажке, это вопрос безопасности», — подчеркнул Козлов.