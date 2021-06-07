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В Тюменской области трое детей отравились и попали в реанимацию

© Служба новостей «URA.RU»
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Медицинский центр для пациентов с инфекционными заболеваниями. Свердловская область, Краснотурьинск , неотложка, медицина, здравоохранение, скорая помощь, медицинская помощь, неотложная помощь, машина скорой помощи, машина скорой медицинской помощи
Подростков экстренно доставили в реанимацию, они в тяжелом состоянии Фото:

Трое подростков из Тобольска (Тюменская область) оказались в реанимации после отравления лекарством. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного комитета по Тюменской области.

«Вечером 7 июня подростки 2004, 2005 и 2006 годов рождения, находясь в квартире дома в городе Тобольске, употребили лекарственное средство, в результате чего произошло отравление. Дети были доставлены в реанимацию», — рассказали URA.RU в пресс-службе следственного комитета по Тюменской области.

Состояние детей оценивается как тяжелое, уточнили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения. Медики сообщают лишь об отравлении, не называя препарат, который приняли подростки.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени осудили жителя Сургута, который угостил наркотиками 16-летнюю девушку. После острого отравления несовершеннолетняя впала в кому.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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