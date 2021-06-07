В Тюменской области трое детей отравились и попали в реанимацию

Подростков экстренно доставили в реанимацию, они в тяжелом состоянии Фото: Анна Майорова © URA.RU

Трое подростков из Тобольска (Тюменская область) оказались в реанимации после отравления лекарством. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного комитета по Тюменской области.

«Вечером 7 июня подростки 2004, 2005 и 2006 годов рождения, находясь в квартире дома в городе Тобольске, употребили лекарственное средство, в результате чего произошло отравление. Дети были доставлены в реанимацию», — рассказали URA.RU в пресс-службе следственного комитета по Тюменской области.

Состояние детей оценивается как тяжелое, уточнили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения. Медики сообщают лишь об отравлении, не называя препарат, который приняли подростки.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени осудили жителя Сургута, который угостил наркотиками 16-летнюю девушку. После острого отравления несовершеннолетняя впала в кому.