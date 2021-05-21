Центральный районный суд Тюмени приговорил жителя Сургута к 10,5 годам колонии за то, что он склонил 16-летнюю тюменку к употреблению наркотиков. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре Тюменской области. Девушка около года находится в тяжелом состоянии.
По данным следствия, 22-летний наркоман, будучи в Тюмени, 11 июля 2020 года угостил запрещенными веществами сестру своего тюменского друга — девушка попробовала синтетические наркотики и героин. От острого отравления подросток впала в кому.
Сургутянину было предъявлено обвинение по пп. «а, б» ч. 3 ст. 230 УК РФ (склонение к потреблению наркотических средств, совершенное в отношении несовершеннолетней, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия). Отбывать наказание он будет колонии строгого режима. Кроме того, суд взыскал с осужденного в пользу потерпевшей 500 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда.
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