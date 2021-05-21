В Тюмени осудили сургутянина, угостившего наркотиками 16-летнюю. Девушка в тяжелом состоянии

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт depositphotos.com., колючая проволока, зона, колония, тюрьма
22-летнего жителя ХМАО приговорили к 10 годам колонии Фото:

Центральный районный суд Тюмени приговорил жителя Сургута к 10,5 годам колонии за то, что он склонил 16-летнюю тюменку к употреблению наркотиков. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре Тюменской области. Девушка около года находится в тяжелом состоянии.

По данным следствия, 22-летний наркоман, будучи в Тюмени, 11 июля 2020 года угостил запрещенными веществами сестру своего тюменского друга — девушка попробовала синтетические наркотики и героин. От острого отравления подросток впала в кому.

Сургутянину было предъявлено обвинение по пп. «а, б» ч. 3 ст. 230 УК РФ (склонение к потреблению наркотических средств, совершенное в отношении несовершеннолетней, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия). Отбывать наказание он будет колонии строгого режима. Кроме того, суд взыскал с осужденного в пользу потерпевшей 500 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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