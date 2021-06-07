07 июня 2021
06 июня 2021

Мэрия Челябинска решает судьбу разваливающегося дома. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дом. Челябинск
Дом начал рушиться прямо в процессе ремонта Фото:

В Челябинске не будут восстанавливать двухэтажный дом, в котором 8 июня в процессе ремонта рухнула часть стены. Об этом сообщили URA.RU в администрации города.

«Сегодня будет созвана специальная комиссия. Практически наверняка дом признают аварийным и подлежащим расселению. До сих пор жильцы не обращались к властям по этому поводу, сам дом находился в непосредственном управлении у собственников квартир», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Челябинска.

Построенный в 1946 году дом начал разрушаться прямо в ходе начавшегося в нем 26 мая ремонта. Когда с фасада цокольного этажа начала отваливаться штукатурка, доступ в дом ограничили, а жильцов попросили перебраться в маневренный фонд. Поэтому утром 8 июня, когда дом начал разваливаться, пострадавших не оказалось. Сейчас он оцеплен полицией и отключен от коммуникаций. На место ЧП прибыл главный инженер регионального оператора по капитальному ремонту жилья Виктор Тихоненко.

«Нас трое — сейчас нас переселили в комнату площадью 20 кв. метров. Как туда перетащить двухкомнатную квартиру? Все осталось там: вещи, мебель, холодильник. Как теперь это все забрать?» — сказал корреспонденту URA.RU один из жильцов разваливающегося дома Анатолий Ленц.

Дом. Челябинск
Забрать оставшиеся в квартирах вещи пока невозможно, да и некуда
Фото:
Дом. Челябинск
На место ЧП прибыл главный инженер Фонда капремонта Виктор Тихоненко
Фото:

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...