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Школьникам из ХМАО запретили сдавать ЕГЭ из-за вспышки COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый экзамен в рамках основного периода сдачи ЕГЭ в школе № 208. Екатеринбург, учебный класс, егэ, ученики, экзамен, школьный класс, школа, школьники, единый государственный экзамен, маска на лицо, ученики школы
В Советском районе школьники отстранены от экзаменов до окончания медицинского наблюдения Фото:

В Советском районе (ХМАО) 16 одиннадцатиклассников отстранили от сдачи ЕГЭ из-за вспышки коронавируса до окончания медицинского наблюдения. Кроме того, заболели еще пять школьников. Об этом сообщили на заседании муниципального оперативного штаба.

«Образовался ряд очагов в городе Советский, что свидетельствует о недоработках в сфере профилактики заболевания. О формальном подходе в организации контрольных мероприятий по соблюдению масочного режима в общественных местах и режима обязательной самоизоляции граждан больных коронавирусом и контактных лиц», — отметил глава Советского района Игорь Набатов в ходе заседания.

В связи с ростом заболеваемости COVID в Советском районе принято решение отменить все массовые мероприятия в закрытых помещениях. Также рассматривается возможность перевода на дистанционный режим работы части сотрудников мэрии и бюджетных организаций района. Кроме того, на дистанционку перейдут детские лагеря с дневным пребыванием.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО усилят контроль за масочным режимом из-за коронавируса. Соответствующее поручение дала глава региона Наталья Комарова.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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