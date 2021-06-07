В Тюмени пациенту удалили, а затем восстановили половину лица

Подобную реконструкцию лица в Тюменской области провели впервые (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени пациенту, больному раком, сначала удалили половину лица, а затем восстановили его, проведя уникальную для Тюменской области операцию. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе медцентра «Медицинский город».

«У молодого человека диагностировали саркому верхней челюсти. Была проведена химиотерапия, а затем — удалена верхняя челюсть слева, вместе с опухолью. Также были удалены стенка щеки, нижняя стенка глазной орбиты, часть скуловой кости, носовые кости, десна, небо во рту. После этого стала необходима пластическая операция», — рассказали URA.RU в пресс-службе медцентра.

Как сообщили в учреждении, подобную реконструкцию в Тюменской области выполнили впервые. Для каркаса лица на 3D-принтере изготовили титановую модель. Другие части сделали из собственных тканей пациента. «О заболевании молодому человеку теперь напоминает только небольшой шрам на подбородке. Пациент уже ведет обычный образ жизни, вышел на работу», — подчеркнули в «Медицинском городе».

Ранее URA.RU писало, что тюменские врачи провели уникальную операцию на сердце ребенка. Девочке удалили опухоль, которая могла привести к смерти подростка.