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Директор скандальной пермской компании возглавила ПАИЖК

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, женские руки, шариковая ручка, руки женские
Новым директором ПАИЖК назначена Нина Кирсань Фото:

В АО «Пермское агентство инвестиционного жилищного кредитования» (ПАИЖК) сменилось руководство. Компанию возглавила Нина Кирсань. Соответствующая запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ).

«Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица — Кирсань Нина Юрьевна», — указано в ЕГРЮЛ. Кирсань также является директором скандального акционерного общества «РВ-Пермь» (основной вид деятельности — управление недвижимостью). Компания была создана Пермским краем в 2013 году для реализации проекта «Строительство транспортно-пересадочного узла на базе ж/д вокзала Пермь-II».

Однако АО не исполнило свои обязательства и причинило краю ущерб в сумме более 3 млн. рублей. В итоге ее тогдашний директор Алексей Шабалин был признан виновным в растрате с использованием служебного положения. Суд приговорил его к четырем годам условно и штрафу в размере 250 тыс. рублей.

ПАИЖК была создана, как организация, специализирующаяся на сопровождении выданных ипотечных кредитов. Сейчас компания оказывает содействие застройщикам, столкнувшимся с проблемой в ходе реализации проектов. ПАИЖК предоставляет им кредитные средства на достройку домов. Организация также неоднократно оказывалась в центре скандалов. Так, ее бывший директор был осужден за растрату денег, а деятельность компании в правительстве Прикамья признавали неэффективной.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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