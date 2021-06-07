Директор скандальной пермской компании возглавила ПАИЖК

Новым директором ПАИЖК назначена Нина Кирсань Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В АО «Пермское агентство инвестиционного жилищного кредитования» (ПАИЖК) сменилось руководство. Компанию возглавила Нина Кирсань. Соответствующая запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ).

«Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица — Кирсань Нина Юрьевна», — указано в ЕГРЮЛ. Кирсань также является директором скандального акционерного общества «РВ-Пермь» (основной вид деятельности — управление недвижимостью). Компания была создана Пермским краем в 2013 году для реализации проекта «Строительство транспортно-пересадочного узла на базе ж/д вокзала Пермь-II».

Однако АО не исполнило свои обязательства и причинило краю ущерб в сумме более 3 млн. рублей. В итоге ее тогдашний директор Алексей Шабалин был признан виновным в растрате с использованием служебного положения. Суд приговорил его к четырем годам условно и штрафу в размере 250 тыс. рублей.

ПАИЖК была создана, как организация, специализирующаяся на сопровождении выданных ипотечных кредитов. Сейчас компания оказывает содействие застройщикам, столкнувшимся с проблемой в ходе реализации проектов. ПАИЖК предоставляет им кредитные средства на достройку домов. Организация также неоднократно оказывалась в центре скандалов. Так, ее бывший директор был осужден за растрату денег, а деятельность компании в правительстве Прикамья признавали неэффективной.