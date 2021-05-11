Прокуратура ЯНАО обязала чиновников расселить авариный дом

Дом на улице Строителей, 15 должны расселить в этом году Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Администрацию Лабытнанги (ЯНАО) обязали срочно расселить жильцов из аварийного дома на улице Строителей, 15, так как это угрожает жизни и здоровью ямальцев. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры на официальном сайте.

«Жильцы дома несколько лет живут в аварийных условиях. Несущие конструкции фундамента, стен, цокольного перекрытия дома деформированы. При этом сроком его расселения определен 2025 год», — говорится в отчете на сайте ведомства.

Прокуратура внесла представление мэрии города, что необходимо срочно расселить граждан из аварийного дома, но администрация не предприняла своевременных мер. В связи с этим силовики направили иск в суд о возложении на органы местного самоуправления обязанности по расселению жильцов в этом году. Суд удовлетворил эти требования.

Получить оперативный комментарий в мэрии Лабытнанги не удалось. Туда направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.

Ранее URA.RU сообщало, что администрацию Надыма прокуратура обязала отремонтировать небезопасную для движения дорогу. В мэрии города агентству ответили, что собираются реконструировать дорогу с 2018 года и на нее уже выделен бюджет.