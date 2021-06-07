07 июня 2021

Власти Челябинска выступили с экстренным обращением к жителям

© Служба новостей «URA.RU»
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Тополиный пух. Челябинск, тополиный пух
Из-за тополиного пуха в десятки раз выросло число возгораний в Челябинске Фото:

Мэрия Челябинска 8 июня выступила с экстренным обращением к горожанам из-за большого числа возгораний тополиного пуха. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии, за последние сутки из 80 выездов пожарной охраны в городе, 66 связаны с тополиным пухом.

«Количество выездов подразделений увеличилось в десятки раз. Зафиксирован переход огня на имущество граждан. В результате возгорания пуха повреждено два автомобиля за последние сутки, — говорится в обращении. — Проведите разъяснительную беседу с детьми об опасности, которая возникает от поджигания пуха. Спрячьте от детей спички и зажигалки».

Жителей просят при возгорании пуха незамедлительно сообщать об этом в ЕДДС по номеру 112. Подрядчики, обслуживающие улично-дорожную сеть, приступили к усиленному поливу мест концентрации пуха на дорогах, тротуарах и газонах.

Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, в эти дни поступает более 200 обращений в области из-за возгораний тополиного пуха. Вечером 7 июня крупный пожар пришлось тушить на стройплощадке будущего аквапарка за микрорайоном «Тополиная аллея» в Челябинске. Пламя охватило 800 квадратных метров, с пожаром справились только к ночи.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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