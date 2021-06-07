Власти Челябинска выступили с экстренным обращением к жителям

Из-за тополиного пуха в десятки раз выросло число возгораний в Челябинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэрия Челябинска 8 июня выступила с экстренным обращением к горожанам из-за большого числа возгораний тополиного пуха. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии, за последние сутки из 80 выездов пожарной охраны в городе, 66 связаны с тополиным пухом.

«Количество выездов подразделений увеличилось в десятки раз. Зафиксирован переход огня на имущество граждан. В результате возгорания пуха повреждено два автомобиля за последние сутки, — говорится в обращении. — Проведите разъяснительную беседу с детьми об опасности, которая возникает от поджигания пуха. Спрячьте от детей спички и зажигалки».

Жителей просят при возгорании пуха незамедлительно сообщать об этом в ЕДДС по номеру 112. Подрядчики, обслуживающие улично-дорожную сеть, приступили к усиленному поливу мест концентрации пуха на дорогах, тротуарах и газонах.

Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, в эти дни поступает более 200 обращений в области из-за возгораний тополиного пуха. Вечером 7 июня крупный пожар пришлось тушить на стройплощадке будущего аквапарка за микрорайоном «Тополиная аллея» в Челябинске. Пламя охватило 800 квадратных метров, с пожаром справились только к ночи.