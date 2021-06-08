Водители автомобилей на федеральной трассе «Иртыш» (участок Курган — Челябинск) попали в огромную пробку. Она образовалась из-за обрушения пешеходного моста под Курганом. Об этом передает корреспондент URA.RU с места происшествия.
«Огромная пробка идет от поворота со Стальмоста, как в сторону Челябинска, так и в сторону Шадринского кольца. Машины стоят и практически не двигаются. Ситуацию также осложняет то, что на этом промежутке проходит ремонт дороги», — пояснил очевидец.
По данные сервиса Яндекс.Карты, пробка растянулась от места обрушения моста на полтора километра от Челябинская в сторону Кургана. Со стороны Шадринского кольца машины стоят на протяжении трех километров.
Ранее URA.RU писало, что на курганской трассе в сторону Челябинска упал единственный пешеходный мост. В сентябре 2020 года его уже сносил грузовик, которым управлял житель Тюмени. Участок трассы «Иртыш» в районе села Введенское в пригороде Кургана временно закрыт для движения.
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