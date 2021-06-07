В Кургане рухнул пешеходный мост, идущий через трассу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На курганской трассе в сторону Челябинска упал единственный пешеходный мост. В сентябре его уже сносил грузовик, которым управлял житель Тюмени. Информацию о новом ЧП URA.RU рассказал инсайдер и предоставил фото.

«Упавший мост перегородил трассу Курган — Челябинск. Снова причиной обрушения стал грузовик, у которого судя по всему поднялся кузов», — рассказал очевидец. Поднятым кузовом грузовик снес надземный переход, двигаясь со стороны Челябинска. Частично сооружение упало на еще один большегрузный автомобиль, который перевозит опасный груз. Мост лег на его цистерну.

В отделении пропаганды областной ГИБДД URA.RU прокомментировали, что ЧП произошло на 255 км трассы «Иртыш». Водитель самосвала ехал не опустил кузов, в связи с чем произошел наезд на конструкцию наземного пешеходного перехода. Сейчас для автомобилей организован объезд. Принимаются меры по освобождению проезжей части. Никто из людей не пострадал.

URA.RU писало, что новый надземный переход на 254-м километре трассы Р-254 «Иртыш» рухнул около пяти часов утра 2 сентября. Его строительство велось в рамках капремонта участка федеральной автодороги и завершилось неделю назад. Причиной инцидента стал грузовой автомобиль Volvo, водитель которого, по сообщению ГИБДД, «по собственной неосторожности и своей невнимательности нажал на кнопку подъема кузова». Позже оказалось, что за рулем грузовика был 30-летний житель Тюменской области.

Рухнувший мост перекрыл трассу Курган — Челябинск Фото предоставлено читателем URA.RU

Мост придавил грузовик с опасным грузом Фото предоставлено читателем URA.RU

На курганской трассе рухнул единственный пешеходный надземный переход Фото предоставлено читателем URA.RU