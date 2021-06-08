Участок трассы «Иртыш» в районе села Введенское в пригороде Кургана временно закрыт для движения. Причиной стало ДТП, в результате которого пешеходный мост рухнул на проезжую часть. Об этом URA.RU сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Урал».
«8 июня 2021 закрыто движение на 253-м км трассы Р-254. Причина: ДТП с участием грузового автомобиля, кузов транспортного средства поднялся при проезде под модульным пешеходным переходом, в результате чего сооружение обрушилось на проезжую часть», — говорится в сообщении.
Пострадавших в результате инцидента нет. Дорожные службы ликвидируют последствия аварии. На месте работают два крана. Сотрудники ГИБДД обеспечивают пропуск автомобилей по обочине.
Об обрушении пешеходного моста на трассе Курган-Челябинск ранее сообщало URA.RU. По данным ГИБДД, инцидент произошел из-за самосвала, водитель которого не опустил кузов. Это единственный в Курганской области пешеходный мост над трассой. Его установили в августе 2020 года. Мост обрушился уже во второй раз. 2 сентября причиной обрушения также стал самосвал с поднятым кузовом.
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