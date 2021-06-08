Олег Матвейчев заявил, что тему «высосали из пальца» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Бывший советник администрации президента РФ, политолог Олег Матвейчев опроверг информацию об отсутствии председателя партии «Единой России» Дмитрия Медведева в списке на выборах в Госдуму. Об этом Матвейчев рассказал СМИ.

Ранее стало известно, что в администрации президента обсуждают сценарий, когда Медведев не будет входить в федеральную часть списка ЕР из-за низкого рейтинга. В СМИ сообщали, что впервые с 2007 года в списке может появиться несколько человек вместо одного, пишет агентство Nation News.

Матвейчев считает, что в СМИ не могут знать таких подробностей, поэтому информация не достоверна. «Думаю, что эта тема высосана из пальца. Все наши РБКашники и те, кто говорит про обсуждения в Кремле — ничего об этом знать не могут по определению. Это просто очередная хлестаковщина, когда кто-то выдает себя за инсайдера, когда кто-то что-то слышал и так далее. Вопросы решаются на таких верхах, что точно обойдутся без журналистов РБК, телеграмеров и так далее. Любой, кто будет рассказывать, что что-то про это знает — лжец и подонок», — сказал Матвейчев Общественной службе новостей. По его словам, фамилии в списках станут известны на съезде.