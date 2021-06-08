Неизвестный открыл стрельбу возле школы в Волгоградской области

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По предварительным данным, преступник ранил двух подростков Фото:

Неизвестный открыл стрельбу возле школы №15 в городе Волжске (Волгоградская область). Ранены подростки 2005 и 2006 годов рождения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МФД по Волгоградской области.

Сообщение о стрельбе поступило в ведомство 8 июня около 10:45 по местному времени. «На пересечении ул. Энтузиастов-Калинина пос. Краснооктябрьский гор. Волжского неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов, предположительно из пневматического оружия по двум подросткам, после чего скрылся», — сообщается на сайте ведомства.

По предварительной информации, одни из детей получил ранение в руку, другой в ногу. Состояние детей не вызывает опасения у медиков. С заявлением в службу экстренного вызова обратилась завуч школы. На месте работают сотрудники экстренной службы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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