Неизвестный открыл стрельбу возле школы в Волгоградской области

По предварительным данным, преступник ранил двух подростков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Неизвестный открыл стрельбу возле школы №15 в городе Волжске (Волгоградская область). Ранены подростки 2005 и 2006 годов рождения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МФД по Волгоградской области.

Сообщение о стрельбе поступило в ведомство 8 июня около 10:45 по местному времени. «На пересечении ул. Энтузиастов-Калинина пос. Краснооктябрьский гор. Волжского неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов, предположительно из пневматического оружия по двум подросткам, после чего скрылся», — сообщается на сайте ведомства.

По предварительной информации, одни из детей получил ранение в руку, другой в ногу. Состояние детей не вызывает опасения у медиков. С заявлением в службу экстренного вызова обратилась завуч школы. На месте работают сотрудники экстренной службы.