Cобчак уличила собирающуюся в Госдуму Волкову в незнании законов

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ПМЭФ-2021. Первый день, . Санкт-Петербург, собчак ксения
Ксения Собчак намерено обманула бывшую певицу «Тату» в интервью Фото:

Телеведущая Ксения Собчак публично продемонстрировала, что бывшая участница группы «Тату» Юлия Волкова не знает о так называемом «законе Димы Яковлева», принятом в России в 2012 году. В интервью на yоutube-канале «Осторожно: Собчак» певица не смогла поддержать разговор и попалась на уловку ведущей.

Во время интервью Собчак хотела узнать у певицы, поддерживает ли она политику «Единой России», а именно поддержанный партией резонансный закон, который запрещает гражданам США усыновлять российских детей-сирот. Юлия Волкова попыталась уйти от ответа, но Собчак заведомо неверно объяснила ей суть закона, чего Волкова не поняла.

«Закон о том, что нельзя играть в футбол в маленьких городах, если рядом есть проезжая часть. Ты согласна с этим?» — спросила Собчак. Волкова ответила, что согласна с таким запретом.

Бывшая солистка группы «Тату» Юлия Волкова участвовала в праймериз «Единой России» по отбору кандидатов партии на выборы в Госдуму. Она намеревалась заявиться на выборы в Ивановской области, но собрала недостаточное количество голосов, уточняет телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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