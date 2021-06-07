Нефтяная компания ХМАО признана самой прибыльной в России

«Сургутнефтегаз» возглавил список Forbes как самая прибыльная компания в России Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Компания «Сургутнефтегаз» возглавила список самых прибыльных предприятий в России по итогам 2020 года. Он сместил с этой позиции «Газпром», возглавлявший список по итогам 2019 года. Такую версию озвучил журнал Forbes.

«Самую большую прибыль в прошлом году заработал „Сургутнефтегаз“ — 743 млрд рублей. В 2019 году самой прибыльной компанией был „Газпром“ с чистой прибылью в 1,3 трлн рублей», — сказано в публикации журнала. При этом «Газпром» переместился на пятое место из-за падения цен на газ.

В журнале также уточнили, что прибыль «Сургутнефтегаза» сформирована в основном за счет переоценки. Без ее учета прибыль компании упала до 165 млрд рублей. На втором месте оказался «Норильский никель», с прибылью 264 млрд рублей. А замыкает тройку «Роснефть», ее прибыль составила 181 млрд рублей.

Ранее URA.RU писало, что олигарх из ХМАО стал богаче на 500 млн долларов. Тогда генеральный директор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов стал богаче на 500 миллионов долларов. Но несмотря на увеличение стоимости активов, Богданов опустился на три позиции в рейтинге 2021 года.