В школе рассказали о состоянии детей после стрельбы в Волжском

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Руководство школы не видело, кто ранил детей Фото:

Подростки, которые получили ранения недалеко от образовательного учреждения, самостоятельно добрались до школы №15 города Волжский чтобы попросить о помощи. Об этом URA.RU рассказали в учебном заведении.

«Сами дети пришли, своими ногами. Угрозы для жизни не представляет. Ранения у ребят легкие», — сообщили в школе. В беседе с агентством в приемной учебного заведения уточнили, что стрелявшего не видели, так как инцидент произошел не на территории школы.

Неизвестный открыл стрельбу возле школы. По данным ГУ МВД по Волгоградской области, ранения получили двое подростков 2005 и 2006 годов рождения. Стрелявшему удалось скрыться.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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