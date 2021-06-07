В Челябинской области реконструируют опасный участок трассы М-5

Участки трассы М-5 «Урал» в горнозаводской части Челябинской области — самые проблемные для водителей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В 2022 году в Челябинской области в рамках реконструкции федеральной трассы М-5 введут в эксплуатацию 14-километровый участок обхода города Сим, сообщили URA.RU в пресс-службе губернатора Алексей Текслера. Об этом стало известно в ходе встречи главы региона и нового руководителя ФКУ УпрДор «Южный Урал» Владимира Муравьева.

«В регионе ведется активная реконструкция трассы М5 „Урал“ от границы с Башкортостаном. В проектировании находится участок от Чебаркуля до Миасса, капремонт которого начнется в 2022 году. В следующем году закончатся работы по расширению до четырех полос трассы до Екатеринбурга. Также будет введен первый 14-километровый участок новой дороги — обход города Сим», — пояснили URA.RU в пресс-службе Текслера.

На расположенном в горнозаводской части области отрезке трассы М-5 возле Сима при ухудшении погоды регулярно возникают огромные пробки. Также из-за сложных условий движения там часто происходят аварии.