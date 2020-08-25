На трассе М-5 в Челябинской области оставшиеся в пикапе Toyota Hilux дети сняли машину с ручного тормоза, после чего она скатилась по крутому склону горы и протаранила частный дом. В это время их родители (семья ехала с Ямала) фотографировались на фоне красивого вида, сообщили очевидцы.
ЧП произошло возле города Сим 24 августа. Супруги оставили в салоне автомобиля детей семи и 10 лет, а сами решили сделать снимки на фоне живописно расположенного в горной котловине города. Кто-то из ребят снял ручной тормоз, и остановленная на уклоне машина покатилась под гору, пока не врезалась в сарай одной из усадеб.
«Машине буквально раздавило весь передок, спасатели доставали детей с помощью гидравлических ножниц и прочих подобных инструментов», — рассказал URA.RU просивший не называть его имя свидетель произошедшего. Затем пострадавших, у которых зафиксированы ушибы и сотрясение мозга, увезли на скорой в Ашинскую районную больницу.
«Происшествие зарегистрировано, идет проверка. Травмы получили двое несовершеннолетних», — сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.
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