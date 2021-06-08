В Самаре разбилась выброшенная матерью с балкона 3-летняя девочка

В Самаре пьяная 25-летняя женщина в воспитательных целях свесила свою трехлетнюю дочь с балкона и случайно уронила ее с пятого этажа. От полученных травм ребенок скончался.
«8 июня 2021 года подозреваемая, находясь в квартире одного из жилых домов города Самары, уронила с балкона свою малолетнюю дочь 2018 года рождения», — пишут на сайте следственного управления СКР Самарской области. Возбуждено уголовное дело.
По сообщениям очевидцев, после произошедшего мать как ни в чем не бывало спустилась за телом дочери и забрала его в квартиру. В настоящее время подозреваемая задержана, решается вопрос о мере пресечения.
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