В Самаре разбилась выброшенная матерью с балкона 3-летняя девочка

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Сороковой день вынужденных выходных из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции CoVID-19. Екатеринбург, жилой дом, балкон, акция окна памяти, голуби на окне
Девочка скончалась, упав с балкона Фото:

В Самаре пьяная 25-летняя женщина в воспитательных целях свесила свою трехлетнюю дочь с балкона и случайно уронила ее с пятого этажа. От полученных травм ребенок скончался.

«8 июня 2021 года подозреваемая, находясь в квартире одного из жилых домов города Самары, уронила с балкона свою малолетнюю дочь 2018 года рождения», — пишут на сайте следственного управления СКР Самарской области. Возбуждено уголовное дело.

По сообщениям очевидцев, после произошедшего мать как ни в чем не бывало спустилась за телом дочери и забрала его в квартиру. В настоящее время подозреваемая задержана, решается вопрос о мере пресечения.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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