Названы мистические места Тюменской области и ХМАО

Тюменский Сквер кошек был назван одним из «мест силы» Тюменской области Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Сразу две тюменских достопримечательности, Сквер кошек и стул Распутина, попали во Всероссийский путеводитель по «местам силы», где нужно загадывать желания. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании Туту.ру, которая составила соответствующую карту. В этот список также попала гора Нер-Ойка (Неройка), находящаяся в Ханты-Мансийском автономном округе.

«Туту.ру составил путеводитель по местам силы России — точкам на карте, где люди загадывают желания. В своеобразную энциклопедию вошли более 60 таких мест в разных регионах страны. В Тюменской области это сквер сибирских кошек и стул Распутина. В ХМАО — гора Нер-Ойка (Неройка)», — сообщили агентству в пресс-службе Туту.ру.

Там уточнили, что в энциклопедии мест России, где можно загадать желания, содержится информация о точном местонахождении каждого объекта, который туда вошел. А также «инструкция по применению»: пошаговый алгоритм действий, который нужно выполнить для того, чтобы желание сбылось.

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