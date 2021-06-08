Россияне стали чаще проваливать экзамен на права

В России за месяц число водителей, удачно сдавших экзамен на права по новым правилам, сократилось более чем на 55 тысяч. Об этом URA.RU сообщили в управлении по взаимодействию с институтами гражданского общества и средствами массовой информации МВД РФ.
«В марте 2021 года проведен 314 321 практический экзамен на право управления ТС, по результатам 155 785 экзаменов получена оценка „СДАЛ“. В апреле текущего года проведено 325 729 практических экзаменов, по результатам проведения 100 778 из которых получена оценка „СДАЛ“», — сообщили в министерстве. Отмечается, что снижение числа удачных прохождений экзаменов было ожидаемым после внесения изменений.
Чаще всего кандидаты в водители не уступали дорогу пешеходу, создавал помеху транспорту, который имел преимущество на дороге, не включали сигнал поворота и неуверенно управляли автомобилем. Сохранились и ранее допускаемые ошибки при постановке автомобиля на стоянку: водители наезжали на границы зон парковки.
Госавтоинспекция изменила правила сдачи на водительские права. С 1 апреля будущие водители не показывают свои умения на площадке, а сразу выезжают в город.
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