Greenpeace обвинили Россию в занижении статистики лесных пожаров

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В лесном отделе Greenpeace утверждают, что Россия занимает статистику лесных пожаров в девять раз Фото:

Региональные власти России пытаются скрыть масштабы лесных пожаров для формирования «красивой» отчетности и во избежание ответственности. Разница между данными спутников и данными, попавшими в отчетность регионов, девятикратная. Об этом сообщает руководитель лесного отдела «Greenpeace России» Алексей Ярошенко.

«Многие регионы, когда что-то начинает сильно гореть, пытаются это скрыть. На сегодня, если сравнить данные спутников по площади лесных пожаров с начала года по всей стране и данными, которые попали в сводку, то разница оказывается девятикратная», — сказал Ярошенко в эфире «Говорит Москва». Он отмечает, что никто не понесет ответственности за недостоверную отчетность. По словам Ярошенко, при любой силе возгорания регионы получат небольшую помощь, а вот за пожар и «некрасивую» статистику с местных властей в дальнейшем «спросят».

Ранее глава Минприроды России Александр Козлов обвинил власти Якутии и Иркутской области в предоставлении недостоверных данных по пожарам в регионах. Козлов утверждал, что власти занижают данные по пожарам в регионах. Он обратился с заявлением в Генеральную прокуратуру РФ.

Эксперты били тревогу из-за аномальной жары в России уже в мае. По их мнению, леса России не могут быстро подстроиться под резкую смену погоды, когда температура воздуха взлетает до 30 градусов тепла. Это и приводит к лесным пожарам, передает «Царьград».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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