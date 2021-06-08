Россельхознадзор: каких животных запрещено вакцинировать от COVID

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Вакцину от  COVID-19 нельзя ставить беременным, ослабленным и молодым животным Фото:
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Коронавирус COVID-19

Вакцину от COVID-19 «Карнивак-Ков», разработанную учеными Россельхознадзора, нельзя ставить беременным и ослабленным животным. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

«Препаратом „Карнивак-Ков“ запрещается вакцинировать: беременных животных и животных в первый месяц после родов; животных, не достигших двухмесячного возраста; клинически больных или ослабленных животных», — отметили в Россельхознадзоре.

В ведомстве уточнили, что занялись разработкой вакцины от COVID-19 после того, как выяснилось, что некоторые виды животных могут быть восприимчивы к новой инфекции. «В России официально установлены два факта заражения кошек — в Москве и Тюмени. Кроме того, в Европе в 2020 году фиксировались массовые выявления COVID-19 на норковых фермах», — рассказали в ведомстве.

При этом в Россельхознадзоре подчеркнули, что COVID-19 не передается от животных к человеку. «Научного доказательства передачи новой коронавирусной инфекции от животных людям нет, об этом не раз сообщала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). По мнению российских ученых, применение вакцины против COVID-19 может предостеречь развитие мутаций вируса в организмах животных, которые чаще всего происходят при межвидовой передаче возбудителя. По данным МЭБ, норки, хорьки и некоторые другие виды животных могут передавать вирус внутри вида», — отметили в Россельхознадзоре.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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