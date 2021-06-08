В Госдуме призвали вернуть уроки ПДД и вождения в школы

В программу школьного образования России стоит вернуть обучение правилам дорожного движения и вождение автомобиля. Подобная практика была широко распространена в школах Советского Союза. Таким мнением с URA.RU поделились депутаты Государственной думы Гаджимет Сафаралиев и Александр Старовойтов.
«Правила дорожного движения все должны знать. Это твоя безопасность и безопасность окружающих. В рамках ОБЖ можно заключать договор с автошколами. Теоретическую часть можно проводить в режиме онлайн через вебинары, либо специализированные центры, которые могут обеспечить доступность изучения правил дорожного движения», — сказал член комитета Госдумы по образованию и науке Сафаралиев. По его мнению, также нужно проводить практические занятия, но необходимо обдумать, как это можно организовать.
Заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту Александр Старовойтов считает, что для качественного изучения правил дорожного движения в школы должны чаще приходить инспекторы ГИБДД. «Мне бы хотелось не столько ввести уроки по ПДД, сколько сделать почаще визиты инспекторов ГИБДД, организацию игр и конкурсов — это я поддерживаю. Что касается организации уроков и практики, идеологически я за, но сразу возникает спектр других вопросов», — отметил Старовойтов. Он подчеркнул, что у большинства школ недостаточно средств на владение собственным транспортным парком или на заключение договоров с автошколами.
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