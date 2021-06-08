08 июня 2021
07 июня 2021

Высокинский назвал дату запуска трамваев в Верхнюю Пышму

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Презентация нового трамвайного вагона, Усть-Катавского вагоностроительного завода. Челябинск, трамвай
Скоростной трамвай из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму начнут тестировать уже в этом году Фото:

Регулярное трамвайное сообщение между Екатеринбургом и Верхней Пышмой начнется к началу 2022 года. Об этом заявил первый заместитель губернатора Свердловской области Александр Высокинский.

«Ближе к сентябрю будем делать технический прогон линии Екатеринбург — Верхняя Пышма. <…> Проезд и эксплуатация линии — это сентябрь, начало сентября. До конца этого года планируем зайти в режим регулярных маршрутов», — цитирует его ТАСС.

Чиновник уточнил, что в планах руководства области: создание отдельного трамвайного депо в Верхней Пышме, чтобы можно было провести рельсы до Среднеуральска. Сейчас эти планы обсуждаются с руководством УГМК, которое принимает участие в финансировании проекта. Ранее агентство URA.RU сообщало, что сроки запуска скоростной трамвайной линии от Уралмаша до Верхней Пышмы затягиваются и были перенесены с лета этого года на его третий квартал.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...