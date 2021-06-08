Высокинский назвал дату запуска трамваев в Верхнюю Пышму

Скоростной трамвай из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму начнут тестировать уже в этом году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Регулярное трамвайное сообщение между Екатеринбургом и Верхней Пышмой начнется к началу 2022 года. Об этом заявил первый заместитель губернатора Свердловской области Александр Высокинский.

«Ближе к сентябрю будем делать технический прогон линии Екатеринбург — Верхняя Пышма. <…> Проезд и эксплуатация линии — это сентябрь, начало сентября. До конца этого года планируем зайти в режим регулярных маршрутов», — цитирует его ТАСС.

Чиновник уточнил, что в планах руководства области: создание отдельного трамвайного депо в Верхней Пышме, чтобы можно было провести рельсы до Среднеуральска. Сейчас эти планы обсуждаются с руководством УГМК, которое принимает участие в финансировании проекта. Ранее агентство URA.RU сообщало, что сроки запуска скоростной трамвайной линии от Уралмаша до Верхней Пышмы затягиваются и были перенесены с лета этого года на его третий квартал.