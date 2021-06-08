08 июня 2021

Университеты УрФО попали в рейтинг лучших вузов планеты

© Служба новостей «URA.RU»
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Подготовка к Венскому фестивалю 2020. Екатеринбург, венский фестиваль, урфу
УрФО занял 351-е место в мировом рейтинге QS Фото:

Несколько уральских университетов попали в рейтинг лучших вузов планеты по версии QS World University Rankings 2022. Эти данные указаны на сайте организации Quacquarelli Symonds (QS).

Рейтинг был опубликован 8 июня. В первую сотню из российских вузов вошел только МГУ (78 место), опередив Копенгагенский университет и уступив Саутгемптонскому. На первом месте рейтинга оказался Массачусетский технологический институт, на втором — Оксфордский университет, за ним идут Стэндфорд, Кембридж и Гарвард. УрФУ занял 351 место, в группу 801-1000 вошли: Южно-Уральский госуниверситет, Пермский и Тюменский университеты.

Британская компания QS публикует рейтинги лучших университетов мира ежегодно, начиная с 2004 года. Лидерами в течение многих лет стабильно становятся вузы США и Великобритании. Всего в рейтинг попадает тысяча университетов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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