Университеты УрФО попали в рейтинг лучших вузов планеты

УрФО занял 351-е место в мировом рейтинге QS Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Несколько уральских университетов попали в рейтинг лучших вузов планеты по версии QS World University Rankings 2022. Эти данные указаны на сайте организации Quacquarelli Symonds (QS).

Рейтинг был опубликован 8 июня. В первую сотню из российских вузов вошел только МГУ (78 место), опередив Копенгагенский университет и уступив Саутгемптонскому. На первом месте рейтинга оказался Массачусетский технологический институт, на втором — Оксфордский университет, за ним идут Стэндфорд, Кембридж и Гарвард. УрФУ занял 351 место, в группу 801-1000 вошли: Южно-Уральский госуниверситет, Пермский и Тюменский университеты.

Британская компания QS публикует рейтинги лучших университетов мира ежегодно, начиная с 2004 года. Лидерами в течение многих лет стабильно становятся вузы США и Великобритании. Всего в рейтинг попадает тысяча университетов.