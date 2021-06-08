Минэнерго: Россия рискует потерять лидерство по экспорту газа

К 2024 году Россия может утратить статус крупнейшего экспортера газа в мире и опуститься на второе место. Такой прогноз рассматривается в энергетической стратегии РФ период до 2035 года, разработанной Минэнерго.
«Показателем решения задачи гибкого реагирования на динамику мирового рынка газа является место в тройке мировых лидеров по экспорту газа: 2018 год — 1 место; к 2024 году — 1 или 2 место; к 2035 году — 1 или 2 место», — говорится в тексте документа, опубликованного на сайте министерства. В 2019 году Россия являлась крупнейшим в мире импортером газа (в основном, в Европу), пишет РИА «Новости», а на втором месте был Катар.
В настоящее время около 60% в мировом экспорте газа приходится на трубопроводный газ, а 40% — на сжиженный природный газ (СПГ), однако к 2040 году ситуация поменяется зеркально, пишет Deutsche Welle. При этом, по данным Shell, Россия находится далеко не на лидерских позициях в экспорте СПГ. Первое место занимает Катар, а РФ располагается ближе к концу первой десятки. Не так давно премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия рассчитывает довести свою долю в импорте СПГ на мировой рынок до 20%, пишет RT.
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