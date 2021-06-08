08 июня 2021
07 июня 2021

Пропавшая в Екатеринбурге женщина найдена мертвой

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Продление ареста экс-схимонаху Сергию (Николай Романов). Москва, папка, дело, полиция
Полиция нашла тело девушки вечером 8 июня Фото:

Жительница Березовского Александра Иньшина, пропавшая в Екатеринбурге 6 июня, найдена мертвой. Силовики не исключают, что 35-летнюю женщину убили. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«Тело Иньшиной нашли за городом вечером 8 июня. Одна из версий — убийство», — сказал собеседник.

Иньшина пропала в Екатеринбурге 6 июня. В последний раз ее видели выходящей из бара Rosy Jane. Поисками девушки занимались волонтеры поисковых отрядов «Лиза Алерт» и силовики.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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