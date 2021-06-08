Пропавшая в Екатеринбурге женщина найдена мертвой

Полиция нашла тело девушки вечером 8 июня Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Жительница Березовского Александра Иньшина, пропавшая в Екатеринбурге 6 июня, найдена мертвой. Силовики не исключают, что 35-летнюю женщину убили. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«Тело Иньшиной нашли за городом вечером 8 июня. Одна из версий — убийство», — сказал собеседник.

Иньшина пропала в Екатеринбурге 6 июня. В последний раз ее видели выходящей из бара Rosy Jane. Поисками девушки занимались волонтеры поисковых отрядов «Лиза Алерт» и силовики.